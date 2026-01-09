Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Bundesrepublik Deutschland hat gestern eine neue zehnjährige Bundesanleihe (ISIN DE000BU2Z064/ WKN BU2Z06) mit einer Laufzeit bis zum 15. Februar 2036 begeben, so die Börse Stuttgart.Das maximale Emissionsvolumen betrage 6 Milliarden Euro. Die Kuponhöhe betrage 2,9%. Die Anleihe werde jährlich verzinst, der erste Kupon sei am 15. Februar 2027 fällig. Die Anleihe sei bereits ab einer Stückelung von 0,01 Euro handelbar. Der Kurs der Anleihe liege aktuell bei 100,53% (Stand: 7. Januar). Der Zinslauf beginne ab dem 9. Januar. Die Kreditwürdigkeit der Bundesrepublik Deutschland werde von den Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's und Fitch jeweils mit der Bestnote AAA eingestuft. (News vom 08.01.2026) (09.01.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
