Den chinesischen Chiphersteller Hua Hong dürften nur die wenigsten Anleger auf dem Schirm gehabt haben. Das gilt jedoch nicht für AKTIONÄR-Leser. Die Neuempfehlung aus Ausgabe 02/26 liegt nach nur sechs Handelstagen mehr als ein Viertel vorne. Die Rally dürfte nach Einschätzung von Goldman Sachs damit allerdings noch längst nicht zu Ende sein.Laut einem Bericht von Goldman Sachs traf sich die Investmentbank am Mittwoch mit dem Management von Hua Hong. Die US-Bank verweist dabei auf dessen Einschätzung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär