Emittent / Herausgeber: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Research Update

Deutscher Investmentmarkt für Wohnimmobilien: Mehr Transaktionen, weniger Volumen



09.01.2026 / 11:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





09. Januar 2026 Deutscher Investmentmarkt für Wohnimmobilien: Mehr Transaktionen, weniger Volumen Im Jahr 2025 belief sich das Transaktionsvolumen mit Wohnimmobilien* laut Savills auf knapp 8,1 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang um 23 %. In den letzten zwölf Monaten hat Savills gut 150 Transaktionen registriert, was einem Anstieg um 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gegenüber dem 10-jährigen Durchschnittswert ist hingegen ein Rückgang von 36 % zu verzeichnen. Die Spitzenrendite blieb stabil bei 3,6 % und entsprach damit auch ihrem Vorjahreswert. Marco Högl, Director und Head of Residential Capital Markets bei Savills in Deutschland, kommentiert das Marktgeschehen wie folgt: "Der Wohninvestmentmarkt hat im Schlussquartal wie erwartet an Dynamik gewonnen. Das Transaktionsvolumen blieb jedoch hinter den Erwartungen und dem Vorjahr zurück, da sich zahlreiche Prozesse noch bis ins neue Jahr ziehen. Hinzu kommt, dass große Portfoliotransaktionen seltener waren und einige Verkaufsprozesse aufgrund unterschiedlicher Preisvorstellungen zwischen Kaufenden und Verkaufenden nicht zum Abschluss kamen. Der Markt ist insgesamt kleinteiliger geworden - aber keineswegs weniger aktiv. Auffällig ist, wie breit das Spektrum funktionierender Transaktionen mittlerweile ist. Wir haben im Jahr 2025 Transaktionen gesehen, die von Neubauprojekten bis hin zu Value-Add-Objekten reichen und sowohl in A-Städten als auch in Städten der zweiten und dritten Reihe sowie in den Speckgürteln funktioniert haben. Besonders gut vermittelbar sind solide Bestandsimmobilien und Neubauten. Preislich erwarten wir vorerst weitestgehend stabile Werte. Dafür sprechen die geringere Wachstumsdynamik in vielen Städten und langsamer steigende Mieten sowie das sogar wieder leicht gestiegene Zinsniveau. Positiv ist zu beobachten, dass immer mehr Investoren das neue Preisniveau akzeptieren. Das hat im Jahresverlauf zu der steigenden Zahl von Verkaufsprozessen beigetragen. Zudem kommen wieder vermehrt attraktive Produkte auf den Markt, die zu den Ankaufsprofilen vieler Käufer passen. Trotz der positiven Signale kommt der Markt nur schrittweise in Schwung, da seit der Zinswende weniger Eigenkapital für neue Immobilieninvestitionen zur Verfügung steht. Ein weiterer Punkt ist, dass sich viele Transaktionen in die Länge ziehen, weil Eigen- und Fremdkapitalgeber weiterhin vorsichtig agieren. Entsprechend wird ein Teil der 2025 gestarteten Verkaufsprozesse erst im Jahr 2026 finalisiert werden, was allerdings für einen dynamischen Start ins neue Jahr spricht." Auf Studierenden- und Mikrowohnanlagen entfielen im Jahr 2025 rund 261 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr mehr als einer Verdreifachung des Transaktionsvolumens entspricht. Weil viele laufende Prozesse kurz vor Abschluss stehen, geht Savills von einem umsatzstarken 1. Quartal 2026 aus. Ergänzende Grafiken und Daten zu dieser Pressemeldung finden Sie in unserem Online-Dashboard zum Immobilieninvestmentmarkt . * Nur Objekte mit mindestens 50 Wohneinheiten Über Savills Wir helfen Menschen, ihre Immobilienziele zu verwirklichen. Und das seit über 170 Jahren. An der Londoner Börse gelistet, mehr als 42.000 Beraterinnen und Berater in über 70 Ländern: Mit Savills bekommen Sie weltweit fundierte Expertise zu Gewerbe- und Wohnimmobilien. Wir haben lokale sowie globale Trends im Blick, sammeln kontinuierlich wertvolle Marktdaten und bieten innovative Lösungen. Auf diese Weise können wir Sie bei Ihrem Projekt voranbringen. Ob Sie als Unternehmen expandieren möchten, als Investor Ihr Portfolio nachhaltig optimieren möchten oder ein neues Zuhause für Ihre Familie suchen: Wir helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. In Deutschland ist Savills mit mehr als 450 Mitarbeitenden in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten präsent. Savills bietet Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an: Agency

Corporate Finance & Portfolio Investment

ESG Services

Facility Management

Global Occupier Services

Investment

Landlord Services

Operational Capital Markets

Property Management

Research

Serviced Offices | Workthere

Valuation

Workplace Consulting | BRICKBYTE Part of the Savills Group



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News