Access Advance LLC und Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (OPPO) gaben heute bekannt, dass OPPO dem VVC Advance Patent Pool als Lizenznehmer beigetreten ist und seine HEVC-Advance-Lizenz verlängert hat.

OPPO, einer der weltweit größten Smartphone-Hersteller mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern, ist seit 2020 ein geschätzter Teilnehmer am HEVC-Patentpool von Access Advance und ist kürzlich als Lizenzgeber dem Advance Video Distribution Patent (VDP) Pool beigetreten. Diese jüngsten Vereinbarungen markieren einen neuen Meilenstein in der umfassenden und sich vertiefenden Beziehung zwischen den beiden Unternehmen, da OPPO nun an allen drei Video-Codec-Lizenzprogrammen von Access Advance teilnimmt.

Der VVC Advance Patent Pool lizenziert Patente, die für den VVC/H.266-Standard unerlässlich sind. Dieser Standard bietet eine bemerkenswerte Verbesserung der Videokomprimierungsleistung gegenüber HEVC und ermöglicht so ein hochwertigeres Videoerlebnis, einschließlich 4K-, 8K- und HDR-Inhalten, mit schnelleren Downloads und geringerer Latenz. Der Pool umfasst derzeit über 4.500 weltweit wichtige Patente von führenden Technologieunternehmen.

"Die Entscheidung von OPPO, dem VVC Advance Patent Pool beizutreten, spiegelt unser kontinuierliches Engagement für die Unterstützung eines ausgewogenen Patentpools wider, der dem gesamten Video-Codec-Ökosystem zugute kommt", sagte Vincent Lin, Leiter der Patentlizenzierung bei OPPO. "Als Technologieinnovator und -implementierer freuen wir uns auf die kooperativen Lizenzierungsrahmen, die ein langfristiges und gesundes IP-Ökosystem für Videotechnologien unterstützen und klare und effiziente Wege für die Einführung bieten."

"Wir freuen uns, OPPO im VVC Advance Patent Pool willkommen zu heißen", sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. "Die Teilnahme von OPPO an unseren HEVC- und VDP-Programmen als Lizenzgeber und an unseren HEVC- und VVC-Programmen als Lizenznehmer zeigt den Wert, den unsere Pools für Unternehmen bieten, die gleichzeitig Innovationen vorantreiben und diese wichtigen Videotechnologien implementieren. Dieses umfassende Engagement unterstreicht die Anerkennung der Branche, dass unser ausgewogener Ansatz sowohl den Interessen der Patentinhaber als auch denen der Implementierer dient."

Als Lizenznehmer sowohl des HEVC-Advance- als auch des VVC-Advance-Patentpools ist OPPO berechtigt, von der Vereinbarung über Multi-Codec-Bridging (MCBA) von Access Advance zu profitieren, die einen effizienten Lizenzierungsrahmen für Produkte bieten soll, die mehrere Video-Codecs implementieren.

Über OPPO

OPPO ist eine weltweit führende Marke für Smart-Geräte. Seit der Einführung seines ersten Mobiltelefons "Smiley Face" 2008 strebt OPPO unermüdlich nach der perfekten Synergie aus ästhetischer Zufriedenheit und innovativer Technologie. Heute bietet OPPO eine breite Palette an Smart-Geräten an, angeführt von den Serien Find und Reno. Über die Geräte hinaus bietet OPPO seinen Nutzern auch das Betriebssystem ColorOS und Internetdienste an. OPPO ist in mehr als 70 Ländern und Regionen vertreten und beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeiter, die sich dafür einsetzen, Kunden auf der ganzen Welt ein besseres Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.oppo.com.

Über Access Advance: Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl Patentinhabern als auch Patentanwendern einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance verwaltet und administriert den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 29.000 Patenten, die für die HEVC/H.265-Technologie unerlässlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 4.500 Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie unerlässlich sind. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur für Lizenznehmer, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen. Darüber hinaus bietet Access Advance den Video Distribution Patent Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Access Advance hat auch das HEVC/VVC-Programm von Via LA übernommen, das nun den Namen VCL Advance (Video Codec Licensing) trägt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260108438069/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Meredith Hollander

Director, Strategic Communications

Access Advance LLC

E-Mail: press@accessadvance.com

Website: www.accessadvance.com

Anfragen zu Lizenzen:

E-Mail: licensing@accessadvance.com