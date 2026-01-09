Nach einem guten Start ins neue Jahr mit einem Kursplus von über +6% reagiert die TSMC-Aktie am Freitagmorgen kaum auf die vorgestellten Umsatzzahlen. Wie fielen sie aus und hat der Kurs des größten Chipfertigers der Welt keine Luft mehr nach oben? Dynamisches Umsatzwachstum TSMC hat einmal mehr hervorragende Zahlen geliefert, die die gewaltige Umsatzdynamik des weltgrößten Auftragsfertigers für Halbleiter unterstreichen. Im Dezember stieg der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de