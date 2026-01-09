Der Silberpreis rast. Doch es geht um weit mehr als Angebot und Nachfrage. Extreme Volatilität, physische Knappheit und warnende Stimmen deuten auf ein größeres Problem. Ein Blick, der Anleger wachrüttelt.Der Silberpreis ist in wenigen Wochen explodiert. Jan Willhöft erklärt im neuen Video auf wallstreetONLINE TV, warum diese Bewegung mehr ist als eine kurzfristige Rallye. Der Partner von AXINO Capital, sieht in Silber ein mögliches Warnsignal für das globale Finanzsystem. Willhöft beschreibt eine klare Kapitalrotation Geld fließe aus großen Technologieaktien in Rohstoffe. Silber sei dabei besonders auffällig. Der Preis steigt nicht nur stark, sondern schwankt inzwischen um mehrere …Den vollständigen Artikel lesen
