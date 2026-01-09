Am 02.01.2026 gingen 60% der Anteile an der Lubeca Versicherungskontor GmbH mit Sitz in Lübeck an die Ecclesia Gruppe über. Lubeca war bislang 100%-ige Tochtergesellschaft der L. Possehl & Co. mbH, die nun noch 40% der Anteile hält. Die Ecclesia Gruppe gibt bekannt, dass sie am 02.01.2026 60% der Anteile an der Lubeca Versicherungskontor GmbH mit Sitz in Lübeck übernommen hat. Bisher gehörte Lubeca als 100%-ige Tochtergesellschaft zu der L. Possehl & Co. mbH ("Possehl Gruppe"). Diese ist nun mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
