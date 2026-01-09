Mit "base" bietet Baloise Vertriebspartnern einen neuen Tarifrechner für Berechnungs-, Beratungs- und Antragsprozesse im Leben-Geschäft. Damit will der Versicherer seine Vertriebspartner bei der Erstellung digitaler und plausibilisierter Leben-Anträge unterstützen. Der Versicherer Baloise treibt die Digitalisierung seiner Prozesse in der Lebensversicherung voran und stellt mit "base" seinen Vertriebspartnern eine neue, zentrale Plattform bereit. Unter base-baloise.de bündelt Baloise Berechnungs-, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact