Datum der Anmeldung:
07.01.2026
Aktenzeichen:
B3-22/26
Unternehmen:
ICI Group GmbH, Frankfurt; mittelbarer Erwerb wesentl. Vermögenswerte der Venator Germany GmbH, Duisburg, und aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Venator Shanghai Company Limited, Shanghai, China
Produktmärkte:
Chemische Produkte, Funktionsadditive, Weißpigmente
