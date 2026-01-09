Datum der Anmeldung:
07.01.2026
Aktenzeichen:
B3-23/26
Unternehmen:
Asker Germany Holding GmbH, Gauting (Asker Healthcare Group, Schweden); Erwerb sämtlicher Anteile und alleiniger Kontrolle über die MPF Medicalprodukte Vertrieb Flensburg GmbH, Wees, und die GHC German Health Care GmbH, Wees
Produktmärkte:
Homecare, Vertrieb von medizinischen Hilfsmittel, häusliche Pflegedienstleistungen
07.01.2026
Aktenzeichen:
B3-23/26
Unternehmen:
Asker Germany Holding GmbH, Gauting (Asker Healthcare Group, Schweden); Erwerb sämtlicher Anteile und alleiniger Kontrolle über die MPF Medicalprodukte Vertrieb Flensburg GmbH, Wees, und die GHC German Health Care GmbH, Wees
Produktmärkte:
Homecare, Vertrieb von medizinischen Hilfsmittel, häusliche Pflegedienstleistungen
© 2026 Bundeskartellamt