Datum der Anmeldung:
31.12.2025
Aktenzeichen:
B7-118/25
Unternehmen:
Harvest Partners, LP, New York (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Fortra, LLC, Eden Prairie (USA)
Produktmärkte:
Sicherheitssoftwarelösungen, Software zur Automatisierung von Geschäftsprozessen
