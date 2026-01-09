Datum der Anmeldung:
31.12.2025
Aktenzeichen:
B1-189/25
Unternehmen:
Fondo Italiano dInvestimento SGR S.p.A. (Italien) und TEC Glass S.p.A. (Italien)/Erwerb der indirekten Kontrolle über die Isoclima S.p.A, Este (Italien)
Produktmärkte:
hochwertige Verglasungslösungen, transparente Kunststoffe
