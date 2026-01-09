Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 09.01.26 - Aktuelle Einschätzung

Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.556 Punkten. Der Index ist gestern übergeordnet bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts gelaufen. Das Tageshoch am Nachmittag wurde direkt abverkauft. Es ging mit Aufnahme des offiziellen Handels mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Der Index konnte sich zwar knapp über der 25.400 Punkte-Marke stabilisieren und eine kleine Erholung abbilden. Es ging am späten Nachmittag bis zum Abend in einer engen Box seitwärts. Erst im späteren Handel konnte sich der Nasdaq etwas erholen und über die 25.500 Punkte laufen und sich dort auch festsetzen.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Key Takeaways

Technisch angespannte Lage: Der Nasdaq bewegt sich kurzfristig unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50), während die SMA200 umkämpft bleibt. Solange keine nachhaltige Etablierung darüber gelingt, überwiegt in der Nasdaq Analyse ein neutral bis bärisches Szenario.

Entscheidungszone im Fokus: Die Zone um 25.540 Punkte ist kurzfristig richtungsentscheidend. Oberhalb eröffnen sich Erholungschancen in Richtung 25.700 Punkte, darunter steigt das Risiko einer Ausdehnung der Schwäche bis in den Bereich 25.300 Punkte und tiefer.

Bärische Tendenz überwiegt: In der aktuellen Nasdaq Prognose liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario bei 60 %. Erst eine klare Rückeroberung und Etablierung oberhalb von 25.840 Punkten würde das übergeordnete Chartbild nachhaltig bullisch aufhellen.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.556 Punkten. Im übergeordneten Handelsverlauf bewegte sich der Index bis in den Nachmittag hinein in einer engen Seitwärtsrange. Das am Nachmittag ausgebildete Tageshoch wurde direkt wieder abverkauft. Mit Aufnahme des offiziellen Handels setzte eine dynamische Abwärtsbewegung mit Momentum ein.

Der Index konnte sich zwar knapp oberhalb der 25.400-Punkte-Marke stabilisieren und eine kleinere Erholung zeigen, verharrte jedoch bis zum Abend erneut in einer engen Seitwärtsbox. Erst im späteren Handel gelang eine Erholung über 25.500 Punkte, wo sich der Nasdaq auch bis zum Handelsschluss festsetzen konnte.

Marktdaten im Überblick

Kennzahl 08.01. 07.01. Tageshoch 25.667 25.843 Tagestief 25.419 25.575 Tagesschluss 25.530 25.681 Range (Punkte) 248 268

Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq gestern Morgen zunächst über der SMA200 (aktuell bei 25.526 Punkten). Eine kurzfristige Erholung scheiterte jedoch an der SMA20 (25.536 Punkte) und der SMA50 (25.609 Punkte). Zwar konnten die Kerzenkörper kurzfristig über diese gleitenden Durchschnitte schieben, eine nachhaltige Etablierung blieb jedoch aus.

In der Folge setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein. Die SMA200 bot dabei keine signifikante Unterstützung. Mehrere Rückläufe an diese Linie scheiterten, bevor sie im späten Handel kurz überwunden wurde - erneut ohne nachhaltigen Erfolg, da der Index wieder an der SMA20 abgewiesen wurde.

Technische Einordnung (1h)

Bullisches Szenario: Ein Stundenschluss über SMA200 und SMA20 , idealerweise mit Momentum. In diesem Fall wäre ein direkter Anlauf an die SMA50 wahrscheinlich. Erst oberhalb und nach Etablierung über der SMA50 wäre das Stundenchart klar bullisch zu interpretieren.

Bärisches Szenario: Ein Stundenschluss unter SMA200 und unter dem 23,6 %-Retracement würde das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Schwäche in Richtung 25.420/05 Punkte bzw. 25.300/285 Punkte...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.