EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Nakiki SE schließt Anleiheemission am Montag vorzeitig: 9,875-%-Bitcoin-Bond wird ab sofort an der Börse Frankfurt gehandelt



09.01.2026 / 12:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nakiki SE schließt Anleiheemission am Montag vorzeitig: 9,875-%-Bitcoin-Bond wird ab sofort an der Börse Frankfurt gehandelt

Frankfurt, 09.01.2026 - Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN DE000A460N46) am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird. Die Nakiki-Anleihe wird ab sofort im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) gehandelt. Der Nakiki Bitcoin-Bond hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen festen Zinssatz von 9,875 % p.a., wobei die Zinszahlung halbjährlich erfolgt. Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zum Kauf von Bitcoin genutzt werden.

ÜBER NAKIKI

Die Nakiki SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich Nakiki strategisch zur ersten deutschen "reinen" Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus - also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.

Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 69 8700 764 30

E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300