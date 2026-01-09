EQS-News: Nakiki SE
/ Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Nakiki SE schließt Anleiheemission am Montag vorzeitig: 9,875-%-Bitcoin-Bond wird ab sofort an der Börse Frankfurt gehandelt
Frankfurt, 09.01.2026 - Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN DE000A460N46) am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird. Die Nakiki-Anleihe wird ab sofort im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) gehandelt. Der Nakiki Bitcoin-Bond hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen festen Zinssatz von 9,875 % p.a., wobei die Zinszahlung halbjährlich erfolgt. Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zum Kauf von Bitcoin genutzt werden.
ÜBER NAKIKI
Die Nakiki SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich Nakiki strategisch zur ersten deutschen "reinen" Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus - also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.
Kontakt für Rückfragen:
NAKIKI SE
09.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@nakikifinance.com
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2257968
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2257968 09.01.2026 CET/CEST