Gesundheit im Betrieb ist mehr als Obstkorb und Aktionstag. Die neue Ausgabe des BGHW-Mitgliedermagazins "Hundert Prozent" zeigt, wie Unternehmen Gesundheit systematisch und nachhaltig fördern können - praxisnah und über Einzelmaßnahmen hinaus.
Anhand von Best-Practice-Beispielen, Interviews und Infografiken macht die BGHW deutlich: Ein wirksames betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist eng mit Arbeitsschutz verknüpft, stärkt Motivation und Sicherheit und ist ein wichtiger Baustein für zukunftsfähige Betriebe.
Im Expertengespräch (https://hundertprozent.bghw.de/fit-fuer-buehne-rasen-oder-buero) verraten die Pianistin Enikö Bors und Daniel Jara, Co-Trainer bei Arminia Bielefeld, wie Gesundheit und Spitzenleistung zusammenhängen.
Weitere Themen der Ausgabe:
Struktur statt Zufall: (https://hundertprozent.bghw.de/seminar-gesundheitsmanager) Die BGHW bildet Gesundheitsmanager aus
