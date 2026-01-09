Werbung







Webinar - Börsenjahr 2026: Was Anleger jetzt wissen sollten

Mit dem Jahreswechsel werden die Karten neu gemischt, und der DAX spielt zu Beginn die erste Geige - allerdings mit kleiner Besetzung. Der Applaus gilt vor allem wenigen Schwergewichten, während der breite Chor sich noch zurückhält. Entscheidend ist jedoch der mittel- bis längerfristige Blick: 2026 ist statistisch und zyklisch ein besonderes Jahr, in dem viele bekannte Regeln womöglich außer Kraft gesetzt werden oder sogar stärker wirken. Einen bekannten Indikator sollten Anleger dabei stets im Auge behalten. Im Big Picture-Webinar am Montag, 12. Januar, um 19 Uhr analysiert Franz-Georg Wenner die Aussichten für das Gesamtjahr und liefert Sonderauswertungen zum DAX. Welche Basiswerte bieten aktuell Chancen, wie entwickeln sich Edelmetalle und Kryptowährungen? Praxisnahe Trading-Ideen runden den Abend ab.

Abbildung: DAX-Monatsverlauf mit MACD (Quelle: ProRealTime)

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten