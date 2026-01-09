Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Wirtschaft startet 2026 mit stabiler Inflation und einer festen Krone (CZK), so die Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationsrate bleibe niedrig, was die restriktive Geldpolitik der Nationalbank stütze. Der Leitzins liege weiterhin bei 3,50%, eine vorsichtige Senkung werde erst Mitte des Jahres erwartet. Der Wechselkurs EUR/CZK notiere derzeit um 24,270. Die Oberbank erwarte zunehmende Stärke der Krone im Laufe des Jahre. Vorsichtige Senkungsschritte und somit ein hohes Zinsniveau würden tendenziell der Währung zugutekommen und so rechne die Oberbank mit einer festen Krone und EUR/CZK-Kursen um 24,200 bis zum ersten Quartal 2026. Die Industrie bleibe voraussichtlich auch 2026 unter Druck: Die schwache Nachfrage aus dem Ausland und die anhaltenden Zollstreitigkeiten mit den USA würden vor allem die Automobilbranche belasten. Das Wirtschaftswachstum werde für 2026 auf 2,3% geschätzt, getragen vor allem vom privaten Konsum. (09.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
