Analysten rechnen mit goldener Zukunft: Milliardenbewertung für Heliostar möglich

Starker Produktionsstart, solide Kasse und ambitionierte Analystenprognosen: Heliostar Metals hat 2025 das Produktionsziel erreicht. Für 2026 erwarten Analysten weiteres Wachstum und rechnen mit erheblichem Bewertungspotenzial bei anziehendem Goldpreis.

Heliostar Metals hat im Jahr 2025 eine Goldproduktion von 32.990 Unzen erzielt und damit das Produktionsziel für das erste volle Betriebsjahr erreicht. Analysten des Research-Hauses 3L Capital bezeichneten das Ergebnis als gelungenen Start in den operativen Aufbau des Unternehmens. Sie gehen davon aus, dass 2026 durch die geplante Inbetriebnahme der San-Agustin-Mine ein Produktionsanstieg auf rund 50.000 Unzen möglich wäre. Zusätzliche Impulse versprechen sie sich von laufenden Bohrprogrammen beim Projekt Ana Paula.

Analysten erwarten Wachstum in 2026

Die Produktion an Gold und Goldäquivalenten (AuEq) belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf insgesamt 34.098 Unzen. Damit habe Heliostar das untere Ende der eigenen Jahresprognose erfüllt. Analysten von 3L Capital erklärten, die Produktion liege lediglich 7,4% unter ihrer Schätzung, primär bedingt durch niedrigere Erzgehalte im vierten Quartal bei der La-Colorada-Mine. Wären die Gehalte gleich geblieben, hätte das Minus bei lediglich 2,8% gelegen. Das Research-Team geht davon aus, dass die Jahresproduktion 2026 auf rund 50.000 Unzen steigen könnte. Grundlage dieser Annahme sei die geplante Inbetriebnahme der San-Agustin-Mine. Eine offizielle Produktionsprognose durch das Unternehmen stehe laut 3L Capital noch aus.