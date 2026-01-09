Analysten rechnen mit goldener Zukunft: Milliardenbewertung für Heliostar möglich

Anzeige / Werbung
Starker Produktionsstart, solide Kasse und ambitionierte Analystenprognosen: Heliostar Metals hat 2025 das Produktionsziel erreicht. Für 2026 erwarten Analysten weiteres Wachstum und rechnen mit erheblichem Bewertungspotenzial bei anziehendem Goldpreis.
Starker Produktionsstart, solide Kasse und ambitionierte Analystenprognosen: Heliostar Metals hat 2025 das Produktionsziel erreicht. Für 2026 erwarten Analysten weiteres Wachstum und rechnen mit erheblichem Bewertungspotenzial bei anziehendem Goldpreis.
Heliostar Metals hat im Jahr 2025 eine Goldproduktion von 32.990 Unzen erzielt und damit das Produktionsziel für das erste volle Betriebsjahr erreicht. Analysten des Research-Hauses 3L Capital bezeichneten das Ergebnis als gelungenen Start in den operativen Aufbau des Unternehmens. Sie gehen davon aus, dass 2026 durch die geplante Inbetriebnahme der San-Agustin-Mine ein Produktionsanstieg auf rund 50.000 Unzen möglich wäre. Zusätzliche Impulse versprechen sie sich von laufenden Bohrprogrammen beim Projekt Ana Paula.
Analysten erwarten Wachstum in 2026
Die Produktion an Gold und Goldäquivalenten (AuEq) belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf insgesamt 34.098 Unzen. Damit habe Heliostar das untere Ende der eigenen Jahresprognose erfüllt. Analysten von 3L Capital erklärten, die Produktion liege lediglich 7,4% unter ihrer Schätzung, primär bedingt durch niedrigere Erzgehalte im vierten Quartal bei der La-Colorada-Mine. Wären die Gehalte gleich geblieben, hätte das Minus bei lediglich 2,8% gelegen. Das Research-Team geht davon aus, dass die Jahresproduktion 2026 auf rund 50.000 Unzen steigen könnte. Grundlage dieser Annahme sei die geplante Inbetriebnahme der San-Agustin-Mine. Eine offizielle Produktionsprognose durch das Unternehmen stehe laut 3L Capital noch aus.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)