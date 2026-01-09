Sirion, ein weltweit führender Anbieter von Software für das Vertragslebenszyklusmanagement (Contract Lifecycle Management, CLM), gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung getroffen hat, wonach Haveli Investments, L.P. ("Haveli" oder "Haveli Investments"), eine in Austin ansässige, auf Technologie spezialisierte Investmentgesellschaft, eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen erwerben wird.

Sirion unterstützt einige der weltweit größten Unternehmen bei der Verwaltung komplexer Geschäftsbeziehungen über den gesamten Vertragslebenszyklus hinweg mit einer Plattform, die sich zu einem System für die Erfassung von Vertragsdaten und -leistungen in globalen Organisationen entwickelt hat. Die Plattform von Sirion basiert auf der proprietären KI-Grundlage agentOSTM, die spezialisierte Vertragsinformationen mit einer dialogorientierten Schnittstelle kombiniert, um Unternehmen dabei zu helfen, Verträge schneller, genauer und sicherer zu erstellen, zu verwalten und umzusetzen.

Sirion hebt sich als eine der führenden End-to-End-CLM-Plattformen ab und bietet eine unübertroffene Tiefe über den gesamten Vertragslebenszyklus hinweg, von der Ausarbeitung und Verhandlung bis hin zum Management der Verpflichtungen nach der Unterzeichnung, der Leistungsüberwachung und der erweiterten Analyse was sich in der durchgängigen Anerkennung als CLM-Marktführer durch führende Branchenanalysten wie Gartner, Forrester und IDC widerspiegelt. Die für Unternehmen konzipierte Plattform kombiniert umfangreiche Konfigurierbarkeit, Workflow-Orchestrierung, Integrationen und strenge Datensicherheit und -governance, um komplexe, regionenübergreifende Vorgänge in unterschiedlichen regulatorischen Umgebungen zu unterstützen.

"Verträge stehen im Mittelpunkt jeder größeren Unternehmenstransaktion von der Beschaffung und dem Vertrieb bis hin zu Beschäftigungsverhältnissen und Partnerschaften und sie bestimmen zunehmend, wie Wert durch ein Unternehmen fließt", sagte Ajay Agrawal, Gründer und CEO von Sirion. "Bei Sirion haben wir AskSirion und agentOSTM für diesen Moment entwickelt eine speziell entwickelte KI-Grundlage, die Intelligenz, Struktur und Automatisierung in die Vertragsgestaltung auf Unternehmensebene bringt. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, diese Vision zu beschleunigen und die Plattform weiter auszubauen, auf die sich unsere Kunden bei der Führung ihrer Geschäfte verlassen."

"Sirion ist eines der besten Beispiele für ein System-of-Record-Softwareunternehmen, das proprietäre Small-Language-Modelle mit innovativen LLMs kombiniert und agentenbasierte KI-Workflows der nächsten Generation schafft", so Sumit Pande, Senior Managing Director bei Haveli Investments. "Da KI für die Arbeitsweise von Unternehmen immer wichtiger wird, sehen wir starke strukturelle Rückenwind für KI-first-Plattformen, die den Kern der Geschäftsabläufe bilden, und wir freuen uns darauf, mit Ajay und dem gesamten Sirion-Team bei der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens zusammenzuarbeiten."

Sirion hat in den letzten fünf Jahren ein nachhaltiges Wachstum von durchschnittlich über 40 pro Jahr erzielt und ist kürzlich in die Gewinnzone gekommen. Das Unternehmen hat seine globale Präsenz auf zehn Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Indien, Südafrika und Singapur ausgeweitet. Heute bedient Sirion Hunderte von Unternehmen in über 70 Ländern und hat ein starkes und wachsendes Partner-Ökosystem aufgebaut, das alle wichtigen Regionen der Welt umfasst.

Die Investition von Haveli verschafft Sirion zusätzliches Kapital und operative Unterstützung, um die Produktinnovation zu beschleunigen, die globale Reichweite zu vergrößern und die Kundenbindung zu vertiefen, während das Unternehmen sich weiterhin auf die Plattform und die Funktionen konzentriert, auf die sich die Kunden heute verlassen. Die Transaktion ermöglicht weitere Investitionen zur Skalierung des Geschäfts und zur Stärkung der Führungsposition von Sirion im Bereich CLM.

"Als erster institutioneller Investor, der vor über einem Jahrzehnt eine Partnerschaft mit Sirion eingegangen ist, war es uns eine Ehre, seit der Gründungsphase Teil dieser Reise zu sein", sagte Shailendra Singh, Managing Director bei Peak XV. "Seit den Anfängen haben Ajay, Aditya Gupta und Kanti Prabha unermüdliches Engagement für Innovation gezeigt, ein branchenführendes Produkt entwickelt, das von allen führenden Analysten anerkannt wird, und das Vertrauen von Hunderten namhafter Kunden gewonnen. Diese Mehrheitsbeteiligung von Haveli ist ein Beweis für die Stärke der Plattform und des Teams, das dahinter steht. Wir fühlen uns geehrt, Teil dieser Reise gewesen zu sein, und sind weiterhin zuversichtlich, dass Sirion immer stärker werden wird, während das Unternehmen weiter daran arbeitet, ein beständiges Unternehmen aufzubauen."

Sirion wurde kürzlich zum vierten Mal in Folge zum Marktführer im 2025 Gartner Magic Quadrant für Vertragslebenszyklusmanagement ernannt und belegte zum dritten Mal in Folge den ersten Platz im 2025 Gartner Critical Capabilities Report für CLM-Anwendungsfälle. Das Unternehmen wurde außerdem von IDC und Forrester ausgezeichnet und in die Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas von Deloitte aufgenommen.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschluss- und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein.

William Blair fungierte als exklusiver Finanzberater von Sirion. Moelis Company LLC fungierte als exklusiver Finanzberater und Latham Watkins LLP als Rechtsberater von Haveli Investments.

Sirion ist eine führende KI-native Plattform für das Vertragslebenszyklusmanagement, die Unternehmen dabei unterstützt, Verträge mit mehr Intelligenz und Kontrolle zu speichern, zu erstellen und zu verwalten. Durch die Kombination einer dialogorientierten Benutzeroberfläche mit spezialisierten KI-Agenten ermöglicht Sirion Unternehmen, Vertragsrisiken zu managen, die Compliance zu verbessern und tiefere Einblicke in Millionen von Verträgen zu gewinnen. Sirion unterstützt mehr als sieben Millionen Verträge in über 100 Sprachen für viele der weltweit größten Unternehmen.

Haveli Investments ist eine in Austin ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, in die hochwertigsten Unternehmen des Technologiesektors zu investieren, und zwar durch Kontroll-, Minderheits- oder strukturierte Eigenkapital- und Fremdkapitalinvestitionen mit Schwerpunkt auf Software, Daten, Gaming und angrenzenden Branchen. Das Unternehmen strebt Partnerschaften mit innovativen Unternehmen, Unternehmern und Managementteams während des gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens an. Das erfahrene Team von Investoren und verschiedenen Branchenexperten von Haveli bietet operative und strategische Unterstützung, damit sich die Portfoliounternehmen auf die Förderung von Innovation und die Steigerung von Wachstum, Größe und operativen Margen konzentrieren können. Die Investitionen von Haveli basieren auf einem unerschütterlichen Fokus auf eine Kultur der Inklusivität und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.haveliinvestments.com, oder folgen Sie Haveli auf LinkedIn, @Haveli Investments.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

