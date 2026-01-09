© Foto: Dall-EBloomberg-Stratege Mike McGlone warnt, die Gold-Rallye könne Bitcoin unter 10.000 US-Dollar drücken, während ETF-Abflüsse die Jahresbeginnrallye zunichtemachen.Die Rallye bei Gold im Jahr 2025 und ihr anhaltender Schwung zu Beginn von 2026 sind ein ernstzunehmendes Warnsignal für den Krypto-Markt. Das jedenfalls ist die Einschätzung von Bloomberg Intelligence-Stratege Mike McGlone, der erneut mit einer ausgesprochen pessimistischen Prognose für Bitcoin aufhorchen lässt. In einem Beitrag auf LinkedIn argumentiert McGlone, dass die außergewöhnliche Outperformance des Edelmetalls auf eine defensive Neuausrichtung der Anleger hindeute. Historisch sei ein solches Umfeld häufig Vorbote …Den vollständigen Artikel lesen
