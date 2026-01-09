Die Swiss Life hat wieder ihr "Selbstbestimmungsbarometer" veröffentlicht. Darin wird untersucht, wie die Menschen in Deutschland ihre Selbstbestimmung empfinden. Dieses Jahr geht es um junge Menschen. Diese haben vor allem wenig Zuversicht in, dafür aber großes Interesse an ihrer Altersvorsorge. Seit 2019 untersucht der Versicherungs- und Finanzberatungskonzern Swiss Life zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Bilendi das Gefühl von Selbstbestimmung und Zuversicht der Bevölkerung in Bezug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
