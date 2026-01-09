Meta treibt den Ausbau seiner KI-Infrastruktur mit Nachdruck voran und setzt dabei verstärkt auf Atomenergie. Der Konzern hat Vereinbarungen mit drei Unternehmen aus dem Nuklearsektor geschlossen: Vistra, TerraPower und Oklo. Sie sollen den enormen Energiebedarf des neuen "Prometheus"-Superclusters decken, der derzeit in einem Rechenzentrum in New Albany im US-Bundesstaat Ohio entsteht. Finanzielle Details wurden nicht genannt.Konzernchef Mark Zuckerberg hatte Prometheus im Sommer als zentrales ...Den vollständigen Artikel lesen ...
