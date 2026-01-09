FieldBee, der europäische Marktführer für hochwertige, benutzerfreundliche und erschwingliche Präzisionslandwirtschaftstechnologien, gibt stolz bekannt, dass FieldBee Vision weltweite Anerkennung gefunden hat und zum Gold-Gewinner in der Kategorie Digitale Technologie -innovation des Jahres" bei den LAMMA Innovation Awards 2026 gekürt wurde. Die Lamma Show ist die führende Messe für Innovationen im Bereich Landmaschinen, -technologie und -ausrüstung in Großbritannien.

FieldBee wins the LAMMA Innovation Award 2026 for Digital Technology Innovation of the Year for the FieldBee Vision (VisionSteer VisionPro) system

FieldBee Vision ist Teil des neu eingeführten myFieldBee-Ökosystems, das entwickelt wurde, um die Präzisionslandwirtschaftswerkzeuge von FieldBee zu vereinen und Navigation, Autosteering und ISOBUS in einer einheitlichen Plattform zu verbinden, die Planung, Ausführung, Überwachung und Berichterstattung unterstützt.

FieldBee Vision, das erste modulare Nachrüstsystem für die Landwirtschaft, basiert auf einer Kamera der nächsten Generation und einer KI-gestützten Architektur. Es bietet skalierbare und integrierte autonome Lenkung der nächsten Generation und variable Ausbringung in Echtzeit durch:

RTK-basierte automatische Lenkung

Visuelle Odometrie mit RGB- und NIR-Kameras

KI-gestützte Ernteerfassung und Enhanced Vegetation Index (EVI)-Analyse

ISOBUS-Kompatibilität für die Steuerung von Ausbringungsmengen und Abschnitten sowie automatische Variable

Ausbringung

Sofortige Erstellung von Ausbringungskarten zur Optimierung des Einsatzes von Düngemitteln und

Chemikalien

Durch die Kombination von RTK, Kamerasicht und KI in einer integrierten Lösung unterstützt FieldBee Vision Landwirte, OEM-Hersteller und Robotikunternehmen mit den zuverlässigsten und intelligentesten Werkzeugen zur Durchführung kritischer landwirtschaftlicher Arbeiten.

"Präzision allein reicht nicht mehr aus die moderne Landwirtschaft erfordert intelligente Autonomie. FieldBee Vision geht über Genauigkeit hinaus. Es vereint Sensorik, Entscheidungsfindung, Feldplanung und KI-gestützte Unterstützung in einem Ökosystem. Landwirte reduzieren den Einsatz von Betriebsmitteln, verbessern die Nachhaltigkeit und steigern die Produktivität unter allen Bedingungen, selbst bei der Arbeit in unregelmäßigen Weinbergreihen", so ein Sprecher von Fieldbee.

FieldBee Vision kombiniert RGB- und NIR-Kameras mit GNSS-Unterstützung, um eine präzise und stabile Autosteering-Funktion unter Bedingungen zu ermöglichen, bei denen GPS allein nicht ausreicht, z. B. bei wechselnder Baumkronendichte, unebenen Fahrspuren und schmalen oder unregelmäßigen Weinberglayouts.

Vorteile von FieldBee Vision

Höhere Genauigkeit unter schwierigen GPS-Bedingungen

Reduzierte Überschneidungen und erhöhte Effizienz bei der Feldarbeit

Geringerer Verbrauch von Kraftstoff, Düngemitteln und Pestiziden

Geringere Ermüdung des Bedieners und geringerer Arbeitsaufwand, z. B. durch freies Kartieren

Vielseitigkeit in Obstgärten, Weinbergen und auf offenen Feldern

FieldBee Vision wird auf der LAMMA 2026 in Halle 19, Stand 19.644 vorgestellt und kann vorbestellt werden. Die offizielle Markteinführung erfolgt im 3. Quartal 2026.

Über FieldBee

FieldBee ist ein europäisches Unternehmen, das CE- und GTU/TÜV-zertifizierte Präzisionslandwirtschaftstechnologien entwickelt, die jedem Landwirt den Zugang zu fortschrittlichen landwirtschaftlichen Werkzeugen ermöglichen. Die PowerSteer-Autolenkungssysteme von FieldBee sind bekannt für ihre einfache Installation, Zuverlässigkeit und Präzision. Das Unternehmen bietet auch PowerSteer Ready- und ISOBUS-kompatible Systeme an, die für eine Vielzahl von Traktoren und Anbaugeräten entwickelt wurden.

Mit dem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, starkem Kundensupport und einem umfangreichen Partnernetzwerk sowie dem Direktverkauf an Landwirte gestaltet FieldBee die Zukunft der modernen Präzisionslandwirtschaft.

Contacts:

Kontaktinformationen

Website: www.fieldbee.com

E-Mail: connect@fieldbee.com