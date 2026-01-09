Die Aktie des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield legt am Freitag kräftig zu. Hintergrund ist Donald Trumps Forderung nach einer massiven Ausweitung des US-Verteidigungsetats, ein Signal, das weltweit Verteidigungswerte antreibt.Trump treibt Verteidigungswerte weltweit an Trump sprach sich für ein Verteidigungsbudget von fünfzehn Billionen US-Dollar im Jahr zweitausendsiebenundzwanzig aus. Das entspräche einem Anstieg von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de