Der Online-Arzneimittelhändler Redcare Pharmacy hat die Marktteilnehmer mit den vorläufigen Umsatzzahlen für das vierte Quartal nicht gerade vom Hocker gerissen. Der MDAX-Wert gab daraufhin deutlich nach. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben entsprechend reagiert - doch das Kurspotenzial bleibt enorm.Analyst Jan Koch hat den fairen Wert für Redcare Pharmacy zwar von 214 Euro auf nun 200 Euro reduziert. Doch der Zielkurs liegt immer noch rund 200 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
