Mainz (ots) -
Woche 4/26
Di., 20.1.
Bitte Sendelängenkorrektur um 00.15 Uhr beachten:
00.15 - WISO: Die lange Nacht der Wirtschaft
05.30
("hallo deutschland" Wiederholung um 5.00 Uhr entfällt)
Woche 6/26
Mo., 2.2.
20.15 Der Fernsehfilm der Woche
Der schwarze Schwan
Bitte Korrektur der Unterzeile beachten:
Thriller nach den Motiven der Romane von Elisabeth Herrmann
Bitte streichen: ...dem gleichnamigen Roman...
Di., 3.2.
20.15 sportstudio live
DFB-Pokal, Viertelfinale
Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli
Bitte Ergänzungen beachten:
Experte: René Adler
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6193390
Woche 4/26
Di., 20.1.
Bitte Sendelängenkorrektur um 00.15 Uhr beachten:
00.15 - WISO: Die lange Nacht der Wirtschaft
05.30
("hallo deutschland" Wiederholung um 5.00 Uhr entfällt)
Woche 6/26
Mo., 2.2.
20.15 Der Fernsehfilm der Woche
Der schwarze Schwan
Bitte Korrektur der Unterzeile beachten:
Thriller nach den Motiven der Romane von Elisabeth Herrmann
Bitte streichen: ...dem gleichnamigen Roman...
Di., 3.2.
20.15 sportstudio live
DFB-Pokal, Viertelfinale
Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli
Bitte Ergänzungen beachten:
Experte: René Adler
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6193390
© 2026 news aktuell