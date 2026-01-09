Leipzig (ots) -Oberbärenburg hat es geschafft: Am Freitag, 30. Januar 2026, wird der MDR gleich zwei Live-Formate direkt aus Oberbärenburg realisieren - am Nachmittag "MDR um Vier - der starke Osten" und am Abend die große Unterhaltungsshow "Hol dir deine Show!". Für das Format hatte sich der kleine Ort beim MDR beworben und sich die Show geholt.Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum MDR-Tag war an diesem Donnerstag, 8. Januar 2026, die Redaktionskonferenz. Rund 50 Gäste waren der gemeinsamen Einladung des MDR und der Gemeinde Oberbärenburg gefolgt. Ziel des Treffens war es, erste inhaltliche Schwerpunkte festzulegen und die Menschen vor Ort aktiv in die Gestaltung einzubeziehen.Die Initiative zur Bewerbung ging von Danilo Kraut aus, der Oberbärenburg bereits im Herbst des vergangenen Jahres als Gastgeber ins Rennen schickte. Mit Blick auf die lange Wintersportgeschichte des Ortes und die bevorstehenden Olympischen Winterspiele hätte es kaum einen passenderen Schauplatz geben können.Oberbärenburger gestalten mitIm Mittelpunkt der Konferenz stand die Frage, welche Geschichten, Traditionen und Persönlichkeiten Oberbärenburg ausmachen. Die Bürgerinnen und Bürger waren ausdrücklich eingeladen, eigene Ideen einzubringen.So stellte sich Marius Fromm als Musiker vor. Der Oberbärenburger wird am 30. Januar bei der Abendshow erstmals vor einem großen Fernsehpublikum auftreten. Auch René Dreihardt von der Feuerwehr brachte sich mit Ideen ein, ebenso wie Ralph Kappelt, der im Ort unter anderem das beliebte Discorodeln organisiert.Neben dem Wintersport wurde auch über Oberbärenburg als barrierearmen Touristenort gesprochen. Weitere mögliche Programmpunkte sind die beiden Kapellen im Ort, der Aussichtsturm, an dem musikalische Beiträge denkbar sind, sowie ein Schlittenhunderennen mit Huskys.Wintersportregion mit Tradition und Zukunft"Hol dir deine Show!" steht am Abend vor allem unter dem Motto Wintersport. Knapp eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele rücken Olympioniken aus der Region, der Nachwuchs sowie die vielfältigen Wintersportangebote rund um Oberbärenburg in den Mittelpunkt.Ein emotionaler Höhepunkt wird der Auftritt der Schneekönigin sein. Als Botschafterin der Wintersportregion steht die Schneekönigin symbolisch für das gesamte Osterzgebirge.Kleiner Ort, große BühneMit dem neuen Format "Hol dir deine Show!" beschreitet der MDR bewusst neue Wege. Statt Studio-Produktionen oder großer Open-Air-Events stehen kleine Gemeinden in Mitteldeutschland im Mittelpunkt. Produziert wird dort, wo Menschen leben, feiern und Kultur gestalten. Wer sich ebenfalls bewerben will, findet Informationen unter www.mdr.de/holdirdeineshowIn den kommenden Wochen werden die Gemeinde Oberbärenburg und der MDR das inhaltliche Konzept für die Show Ende des Monats weiter ausarbeiten. Viele Geschichten aus Oberbärenburg werden dann am 30. Januar in beiden MDR-Formaten live vor Ort erzählt.Während am Nachmittag vor allem zu erleben ist, wie eine TV-Produktion gestaltet wird, kann am Abend vor Ort mitgefeiert werden. Als Künstler treten unter anderem "voXXclub" auf. Das Vorprogramm beginnt um 19 Uhr. "MDR um Vier - der starke Osten" und auch "Hol dir deine Show!" um 20.15 Uhr sind in der ARD Mediathek und im MDR-TV-Programm zu sehen. Auch der MDR Sachsenspiegel und MDR Sachsen - Das Sachsenradio werden berichten.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6193395