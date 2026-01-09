Die Rally an den US-Aktienmärkten hat zu Beginn des Jahres 2026 weiter an Fahrt gewonnen. Doch ausgerechnet während dieser Kauflaune äußern sich Analysten von Goldman Sachs relativ pessimistisch. Aktuell stufen die Strategen von Goldman Sachs den Aktienmarkt als zunehmend verwundbar ein. Der zentrale Grund: hohe Bewertungen, die nur noch wenig Raum zum "Verdauen" von Enttäuschungen lassen, falls sich Konjunktur oder Gewinnperspektiven eintrüben sollten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
