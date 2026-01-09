© Foto: OpenAIFür den Massenmarkt erschwingliche humanoide Roboter: Chinas Robotikfirmen skalieren humanoide Roboter - günstig, industrietauglich und mit starkem Wachstum.Wie Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf das Marktforschungsunternehmen Omdia berichtete, stellten chinesische Hersteller den Großteil der 13.000 im Jahr 2025 weltweit ausgelieferten Einheiten humanoider Roboter. Dabei wird die Liste von AgiBot mit 5.168 Robotern im Jahr 2025 angeführt, gefolgt von Unitree Robotics und UBTech Robotics. "Chinesische Anbieter setzen Maßstäbe in der Massenproduktion", zitiert der Bericht Omdia. Laut dem Bericht haben sich die weltweiten Umsätze im Bereich humanoider Roboter ab 2024 mehr als …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE