Bitcoin vor entscheidendem Tag: Zwei US-Events könnten alles durchschütteln

Der Kryptomarkt steht vor einem entscheidenden Handelstag. Innerhalb weniger Stunden treffen gleich mehrere Faktoren zusammen, die für starke Ausschläge sorgen können. Bitcoin steckt seit Wochen in einer engen Spanne fest, die Geduld vieler Marktteilnehmer ist sichtbar angespannt. Solche Phasen enden selten leise.

Technische Lage bleibt angespannt

Aus charttechnischer Sicht hat sich an der Grundstruktur wenig verändert. Bitcoin bewegt sich weiterhin in einer breiten Konsolidierung auf Tagesbasis. Mehrfach wurde die Oberseite getestet, ebenso häufig hielt die Unterstützung. Daraus hat sich ein ansteigendes Dreieck entwickelt, das zunehmend enger wird.

Der Kurs findet aktuell Halt an jener Zone, an der er zuvor über mehrere Wochen hinweg abgelehnt worden war. Kurzfristig wirkt das stabilisierend, löst aber nicht die übergeordnete Pattsituation. Solange kein klarer Bruch über das Range-Hoch oder unter das Range-Tief erfolgt, bleibt der Markt richtungslos.

Zwei US-Events als möglicher Auslöser

Als wichtige Entscheidung steht heute das Urteil des US Supreme Court zu den bestehenden Zöllen an. Sollte das Gericht diese für rechtswidrig erklären, wäre die US-Regierung gezwungen, einen erheblichen Teil der bislang eingenommenen 600 Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen. Laut Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit eines Entscheids zugunsten Trumps aktuell nur bei 23 Prozent.

Zusätzlich werden US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Erwartet wird eine Arbeitslosenquote von rund 4,5 Prozent, leicht niedriger als beim letzten Bericht. Weichen die Zahlen nach oben ab, gewinnt das Rezessionsnarrativ erneut an Gewicht. In beiden Fällen ist Bewegung wahrscheinlich, Ruhe eher nicht.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.