Bitcoin vor dem größten Crash aller Zeiten? Experten schlagen Alarm

Bitcoin galt lange als digitales Pendant zu Gold, doch im vergangenen Jahr zeigte sich ein anderes Bild. Während Gold, Silber und andere Sachwerte teils deutlich zulegen konnten, blieb die Performance von Bitcoin vergleichsweise schwach. Nach dem Allzeithoch jenseits der 125.000 US-Dollar folgte eine spürbare Ernüchterung: Der Markt rutschte in eine massive Korrektur, die viele Anleger als regelrechten Crash empfanden.

Historischer Bitcoin-Crash: Das steckt dahinter

Der Krypto-Analyst Michaël van de Poppe sorgt nun mit einer drastischen Einschätzung für Aufmerksamkeit: Seiner Analyse zufolge erlebt Bitcoin aktuell einen der heftigsten Einbrüche seiner gesamten Geschichte, gemessen nicht nur am Preis, sondern vor allem an der technischen Struktur des Marktes. Entscheidend ist für ihn der MACD-Indikator auf dem 3-Tages-Chart. Dieser misst die Dynamik und Richtung eines Trends und zeigt an, wie stark ein Markt überkauft oder überverkauft ist.

Laut van de Poppe ist dieser Indikator so tief gefallen wie noch nie zuvor in der Historie von Bitcoin. Damit übertrifft die aktuelle Bewegung sogar extreme Phasen wie den Corona-Crash 2020, den Zusammenbruch des Luna-Ökosystems 2022 oder den langen Bärenmarkt von 2018.

Bitcoin Hyper Presale

Bitcoin Hyper will Bitcoin aus seiner Rolle als bloßer Wertspeicher herausholen und technisch in eine aktiv nutzbare Infrastruktur einbinden. Als Layer-2-Lösung kombiniert Bitcoin Hyper die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain mit einer modernen Ausführungsumgebung auf Basis der Solana Virtual Machine.

Dadurch werden Transaktionen nicht nur schneller, sondern auch deutlich vielseitiger. Bitcoin wird so vom statischen Asset zu einem funktionalen Baustein für komplexere Anwendungen. Der Presale hat bereits über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.