Solana Nachrichten: SOL verzeichnet starken Anstieg des DEX Volumens, da der Meme Coin Handel zurückkehrt

Solana sorgt erneut für Bewegung im Kryptomarkt. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein bekanntes Muster, doch unter der Oberfläche zeigen die Daten ein anderes Bild. Aktivität, Liquidität und Risikobereitschaft nehmen gleichzeitig zu und das nicht zufällig.

Was hinter dem plötzlichen Anstieg steckt, warum ausgerechnet Solana davon profitiert und welche Rolle der zurückkehrende Meme Coin Handel dabei spielt, zeigt ein genauer Blick auf die aktuellen On Chain Entwicklungen.

Solana fühlt sich wieder lebendig an, diesmal getragen von echten On-Chain Zahlen

Wer Solana in den letzten Tagen beobachtet hat, merkt schnell, dass hier mehr passiert als ein kurzfristiger Preissprung. Die Aktivität auf der Chain zieht spürbar an und sie wird von klar messbaren Daten gestützt.

Solana preis, 9. januar 2026 - Quelle: CoinMarketCap

Laut aktuellen DeFiLlama-Daten liegt das tägliche DEX-Volumen auf Solana bei rund 4.7 Milliarden US Dollar. Auf Wochensicht summiert sich das Volumen auf über 38 Milliarden US Dollar, ein Anstieg von fast 50 Prozent gegenüber der Vorwoche.

Diese Dynamik wird von einer hohen Nutzung begleitet. Rund 2.5 Millionen aktive Adressen und etwa 68 Millionen Transaktionen pro Tag zeigen, dass es sich nicht um isolierte Whale Moves handelt. Solana wird wieder breit genutzt, von Tradern, Bots und DeFi Applikationen gleichermaßen.

Besonders relevant ist dabei die wachsende Rolle von DEXs im Gesamtmarkt. Der Anteil des dezentralen Handels gegenüber zentralen Börsen liegt aktuell bei knapp 20 Prozent. Das ist kein Strukturbruch, aber ein klarer Hinweis auf veränderte Handelsgewohnheiten. Solana bewegt sich erneut in einer Phase, in der Nutzung der eigentliche Treiber ist und nicht bloß Preisfantasie.

Meme Coins sind zurück und liefern Solana echten Handelsdruck

Meme Coins werden oft belächelt, doch im Markt erfüllen sie eine sehr konkrete Funktion. Sie bringen Liquidität, Volumen und Aufmerksamkeit, meist schneller als jede technische Innovation. Genau das ist aktuell auf Solana zu beobachten.

Marktdaten zeigen, dass einzelne Solana DEXs wie PumpSwap zeitweise über 1 Milliarde US Dollar Handelsvolumen innerhalb von 24 Stunden abgewickelt haben. Das ist kein Randphänomen, sondern ein klares Signal steigender Risikobereitschaft im Markt.

Diese Art von Aktivität wirkt wie ein Beschleuniger für das gesamte Ökosystem. Meme Coin Trading bedeutet viele kleine Trades, schnelle Rotation und konstante Interaktion mit Smart Contracts. Das spielt Solanas Stärken direkt aus, niedrige Gebühren und schnelle Finalität werden hier zu echten Wettbewerbsvorteilen.

Parallel dazu steigen die Einnahmen der Anwendungen deutlich stärker als die reinen Chain Fees. App Fees von über 11 Millionen US Dollar pro Tag zeigen, dass nicht nur die Infrastruktur läuft, sondern auch die Applikationen davon profitieren. Meme Coins sind hier weniger Ursache als vielmehr Katalysator für bestehende Marktmechaniken.

Nutzung vor Preis, warum der SOL Kurs aktuell zweitrangig ist

Beim Blick auf SOL selbst lohnt es sich, den Fokus zu verschieben. Kurzfristige Kursbewegungen sagen wenig über die Qualität eines Marktimpulses aus. Entscheidend ist, ob steigende Aktivität auch strukturelle Nachfrage erzeugt. Genau das ist derzeit zu beobachten.

Mehr DEX Trades bedeuten mehr Settlement, mehr Bots, mehr Rebalancing und damit realen Netzwerkdruck. Dieser Effekt wirkt unabhängig vom Tagespreis und schafft Substanz unter der Oberfläche.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Stablecoin Liquidität. Mit über 13 Milliarden US Dollar an Stablecoins auf der Chain verfügt Solana über eine solide Basis für nachhaltiges Trading. Das reduziert die Abhängigkeit von kurzfristigem spekulativem Kapital.

Der SOL Kurs bewegt sich aktuell im Bereich von rund 138 US Dollar bei einer Marktkapitalisierung von etwa 78 Milliarden US Dollar. Diese Zahlen sind weniger entscheidend als die Frage, ob die Nutzung auch dann anhält, wenn sich der Markt beruhigt. Die aktuellen Daten sprechen dafür, dass Solana diese Phase besser trägt als frühere Zyklen.

Warum andere Layer 1 Netzwerke jetzt genau hinschauen

Solana gewinnt diese Phase nicht durch Narrative, sondern durch Funktionalität. In Phasen steigender Risikobereitschaft zählt Ausführung. Geschwindigkeit und Kostenstruktur werden plötzlich wichtiger als langfristige Roadmaps.

Während Ethereum seine Rolle als institutionelles Fundament behält, positioniert sich Solana erneut als bevorzugte Chain für aktives Trading. Das zeigt sich nicht nur im Spot Markt, sondern auch im Derivatebereich.

Das Perpetual Futures Volumen auf Solana ist innerhalb einer Woche um über 80 Prozent gestiegen. Solche Bewegungen sind typisch für Märkte, in denen Trader wieder bereit sind, Risiko einzugehen und Kapital aktiv zu rotieren.

Solana wird in diesen Momenten zur Bühne für neue Token, schnelle Strategien und hohe Liquiditätsumschläge. Das ist kein langfristiges Versprechen, aber ein sehr klares Signal für die aktuelle Marktphase.

