Leipzig (ots) -Der MDR verzeichnet für 2025 hohe Vertrauenswerte, wachsende digitale Nutzung und stabile Reichweiten im linearen Programm. Besonders Mediathek und Audiothek gewinnen weiter an Bedeutung.Mediathek und AudiothekDie digitalen Angebote des MDR verzeichnen 2025 erneut deutliche Zuwächse. In der ARD Mediathek wurden im Jahr 2025 272,4 Millionen Abrufe von MDR-Inhalten registriert. Besonders gefragt waren fiktionale Produktionen, darunter die "Tatorte" aus Dresden, die "Polizeirufe 110" aus Halle und Magdeburg sowie die Serien "In aller Freundschaft" und "Tierärztin Dr. Mertens".Auch die Abrufe in der ARD Audiothek entwickeln sich weiter positiv. Zu den meistgenutzten MDR-Angeboten zählen die Podcasts "ARD Crime Time" mit 2,31 Millionen Wiedergaben, "Figarinos Fahrradladen" mit 2,21 Millionen sowie "Was tun, Herr General?" mit 1,02 Millionen Abrufen. Das erfolgreichste MDR-Hörbuch ist 2025 "Hab und Gier" von Ingrid Noll, das insgesamt 1,23 Millionen Mal genutzt wurde und damit das erfolgreichste Hörbuch im gesamten ARD-Vergleich war.Fernsehen und RadioIm linearen Fernsehen erreicht der MDR 2025 einen Marktanteil von 9,5 Prozent und untermauert einmal mehr seine Stellung als erfolgreichstes drittes Programm der ARD im eigenen Sendegebiet. Besonders stark bleiben die regionalen Informationssendungen. "MDR Sachsen-Anhalt heute" erzielt mit 17,8 Prozent Marktanteil und durchschnittlich 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Spitzenwert in Sachsen-Anhalt. Auch der "MDR Sachsenspiegel" sowie das "MDR Thüringen Journal" können ihre Marktanteile in ihren Ländern steigern.Die Nachrichtensendung "MDR Aktuell" erzielt mit den Ausgaben um 17.45 Uhr und 19.30 Uhr ebenfalls beständig hohe Marktanteile von 14,2 beziehungsweise 20,5 Prozent. Die Nachmittagsformate "MDR um Zwei" und "MDR um Vier - der starke Osten" verbessern ihre Reichweiten deutlich im Vergleich zum Vorjahr. Inhaltlich prägte neben anderen Themen und Ereignissen vor allem das Kulturhauptstadtjahr Chemnitz die Berichterstattung 2025, das der MDR kontinuierlich regional wie überregional begleitete.Die MDR-Radioprogramme stabilisieren ihre Resonanz und erreichten werktags insgesamt 2,81 Millionen Hörerinnen und Hörer. Das entspricht rund vierzig Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren im MDR-Sendegebiet. Besonders stark wächst "MDR Sachsen-Anhalt - Mein Radio. Mein Zuhause." mit einer Tagesreichweite von 20,2 Prozent. MDR JUMP bleibt einerseits mit 962.000 Hörerinnen und Hörern pro Werktag das reichweitenstärkste Einzelangebot im MDR-Sendegebiet, sowie andererseits mit bundesweit 1,127 Millionen Hörerinnen und Hörern pro Werktag das reichweitenstärkste Einzelprogramm aus dem Osten.Produktionen für die ARDDer MDR ist Teil der ARD und leistete 2025 einen bedeutenden Beitrag zum bundesweiten Angebot. Der "Polizeiruf 110: Widerfahrnis" aus Magdeburg ist mit 30,7 Prozent Marktanteil und rund 8,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die erfolgreichste TV-Erstausstrahlung dieser Krimi-Reihe des gesamten Jahres. In der ARD Mediathek erreichte der Film bis Jahresende rund 947.000 Abrufe.Auch die MDR-"Tatorte" aus Dresden erzielen konstant hohe Reichweiten. Die erstmalige Ausstrahlung der "Goldenen Henne" im Ersten im September erreicht mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das "Adventsfest der 100.000 Lichter" im November sogar 4,6 Millionen. Das vom MDR produzierte ARD-Mittagsmagazin bleibt mit rund 16 Prozent Marktanteil Marktführer im bundesweiten Mittagsprogramm.Zudem berichtet der MDR 2025 unter anderem über das Deutsche Turnfest in Leipzig sowie die "Finals 2025" aus Dresden mit 133 Deutschen Meisterschaften in zwanzig Sportarten. Darüber hinaus produziert der MDR seit Juni die ARD-weite Hörfunkkooperation "Der ARD Abend - Radio für alle", welche auch von anderen ARD-Landeswellen übernommen wird.