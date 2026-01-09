FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sei auf bestem Weg, sein Margenziel für 2026 zu erreichen und das Veräußerungsprogramm für Randaktivitäten erfolgreich abzuschließen, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000KBX1006