Kia hat auf der Automesse in Brüssel die Weltpremiere des Serien-EV2 gefeiert. Das strombetriebene Kompakt-SUV erhält zwei Batterievarianten für Reichweiten von bis zu 317 bzw. 448 Kilometern. Die Produktion des Standardmodells will Kia noch in diesem Quartal einläuten. Kia hat das Tuch vom EV2 gezogen, bei dem kleinen Crossover handelt es sich um das neue Einstiegsmodell der Koreaner. Er reiht sich unterhalb des EV3 ein und soll zum bisher günstigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
