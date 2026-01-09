ARK-Invest-Gründerin Cathie Wood prophezeit, dass die US-Regierung bald zum aktiven Käufer am Kryptomarkt wird. Die nationale "Bitcoin Strategic Reserve" soll gefüllt werden - und zwar aggressiv. Während der Markt noch rätselt, ob Washington wirklich Steuergelder in digitale Assets umschichtet, liefert Wood die politische Begründung gleich mit.Bislang gleicht die US-Bitcoin-Reserve eher einer juristischen Asservatenkammer. Sie besteht fast ausschließlich aus konfiszierten Beständen, die Donald Trump ...Den vollständigen Artikel lesen ...
