DJ WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Januar (3. KW)

=== M O N T A G, 12. Januar 2026 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar *** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Konzern 2025 *** 17:45 NL/Airbus SE, Flugzeugauslieferungen und -bestellungen 2025 (18:30 PK) *** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, moderierte Unterhaltung mit NYSE-Chairman *** - US/G7-Finanzminister, Beratung über Seltene Erden - JP/Börsenfeiertag: Japan D I E N S T A G, 13. Januar 2026 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz *** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember *** 16:00 US/Neubauverkäufe September/Oktober *** 20:15 DE/Bayer AG, Webcast bei JP Morgan Healthcare Conference *** 22:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der CFA Soceity Washington M I T T W O C H, 14. Januar 2026 *** 09:20 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung der Bolsas y Mercados Españoles 11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2052 im Volumen von 1 Mrd EUR *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q (14:30 Investorenkonferenz) *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November *** 14:30 US/Erzeugerpreise November *** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q *** 15:50 US/Fed Philadelphia Präsident Paulson, Rede bei Veranstaltung der Chamber of Commerce of Greater Philadelphia *** 16:00 US/Lagerbestände Oktober *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Dezember *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed-New York-Präsident Williams, Rede bei Veranstaltung "An Economy That Works for All" *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt *** - CN/Handelsbilanz Dezember D O N N E R S T A G, 15. Januar 2026 *** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November *** 08:00 GB/BIP November *** 08:00 GB/Handelsbilanz November *** 08:00 GB/Industrieproduktion November *** 10:00 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2025 *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 11:00 EU/Handelsbilanz November *** 11:00 EU/Industrieproduktion November 12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise November *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar *** - US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei VBA/VA Chamber Financial Forecast event F R E I T A G, 16. Januar 2026 *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember 08:00 DE/Baugenehmigungen November *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember ===

