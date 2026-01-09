Anzeige
Mehr »
Freitag, 09.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Fundamental stark, Kurs zu niedrig - Chance beim Krebs-Impfstoff-Pionier!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
09.01.2026 14:51 Uhr
172 Leser
Artikel bewerten:
(0)

WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Januar (3. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Januar (3. KW) 

=== 
M O N T A G, 12. Januar 2026 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar 
*** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Konzern 2025 
*** 17:45 NL/Airbus SE, Flugzeugauslieferungen und -bestellungen 2025 (18:30 PK) 
*** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, moderierte Unterhaltung mit 
     NYSE-Chairman 
***   - US/G7-Finanzminister, Beratung über Seltene Erden 
    - JP/Börsenfeiertag: Japan 
 
D I E N S T A G, 13. Januar 2026 
  07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz 
*** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 6 Mrd EUR 
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q 
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe September/Oktober 
*** 20:15 DE/Bayer AG, Webcast bei JP Morgan Healthcare Conference 
*** 22:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der CFA Soceity Washington 
 
M I T T W O C H, 14. Januar 2026 
*** 09:20 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung der Bolsas y Mercados Españoles 
  11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit 
     August 2056 im Volumen von 1 Mrd EUR 
  11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit 
     August 2052 im Volumen von 1 Mrd EUR 
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q (14:30 Investorenkonferenz) 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise November 
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q 
*** 15:50 US/Fed Philadelphia Präsident Paulson, Rede bei Veranstaltung der 
     Chamber of Commerce of Greater Philadelphia 
*** 16:00 US/Lagerbestände Oktober 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Dezember 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 20:00 US/Fed-New York-Präsident Williams, Rede bei Veranstaltung 
     "An Economy That Works for All" 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
***   - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
***   - CN/Handelsbilanz Dezember 
 
D O N N E R S T A G, 15. Januar 2026 
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember 
*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q 
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q 
  07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember 
  08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November 
*** 08:00 GB/BIP November 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz November 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion November 
*** 10:00 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2025 
*** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz November 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion November 
  12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q 
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q 
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q 
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise November 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar 
***   - US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei 
     VBA/VA Chamber Financial Forecast event 
 
F R E I T A G, 16. Januar 2026 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember 
  08:00 DE/Baugenehmigungen November 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 08:17 ET (13:17 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.