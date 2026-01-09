Jahr für Jahr liefern Banken präzise Vorhersagen für Wachstum, Zinspfade und Aktienmärkte. Doch die Jahresprognose ist weniger Kompass als Ritual - ein Stück Branchenfolklore zwischen Herdentrieb und Marketing. Was Anleger tatsächlich brauchen, sind klare Prozesse und transparente Annahmen. Ein Kommentar von Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Am Jahreswechsel gehört sie zum Inventar wie Fondue und Feuerzangenbowle: die Jahresprognose der Investmenthäuser. Akteure von der Wall Street bis Frankfurt überbieten sich mit Tabellen, Charts und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
