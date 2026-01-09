Anzeige
Dow Jones News
09.01.2026 15:09 Uhr
202 Leser
WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Januar (4. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Januar (4. KW) 

=== 
M O N T A G, 19. Januar 2026 
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Douglas AG, Trading Statement 
  08:00 DE/Insolvenzen Oktober 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember 
    - US/Börsenfeiertag: USA 
 
D I E N S T A G, 20. Januar 2026 
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1H 
  07:00 CH/Docmorris AG, Umsatz Gesamtjahr 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember 
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Ausführliche Absatzzahlen nach Marken und Regionen 4Q 
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar 
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 4Q 
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q 
*** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 4Q 
 
M I T T W O C H, 21. Januar 2026 
*** 07:30 FR/Alstom SA, Trading Update 3Q 
  08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q 
*** 09:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu "'Decade Déjà Vu: Are the 2020s the New 1920s?" 
  11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR 
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q 
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q 
*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober 
*** 18:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu "Second Act for EU Single Market" 
***   - US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q 
 
D O N N E R S T A G, 22. Januar 2026 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q 
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 
  11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q 
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q 
  13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 17./18. Dezember 
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q 
  22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q 
***   - US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q 
 
F R E I T A G, 23. Januar 2026 
  07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz November 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 11:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu "The Global Economic Outlook" 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 08:35 ET (13:35 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
