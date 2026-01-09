Bonn (ots) -Erst Venezuela, dann Grönland? Trumps neue WeltordnungDonald Trump macht Ernst: Mit der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte zu Beginn des neuen Jahres wurde die Weltöffentlichkeit aufgeschreckt. Kritiker sprechen von einem gefährlichen Präzedenzfall. Der US-Präsident selbst richtete bereits scharfe Drohungen an weitere Staaten in der Region - darunter Kuba, Mexiko und Kolumbien.Doch der Blick reicht längst über Lateinamerika hinaus: Auch seine Ansprüche auf Grönland verschärft Washington nun deutlich. Die USA "bräuchten Grönland unbedingt", erklärte Donald Trump - auch militärische Mittel schloss der US-Präsident nicht aus. In Europa stößt das auf scharfe Ablehnung: Die EU und die Bundesregierung verweisen auf das Völkerrecht und die territoriale Integrität Dänemarks, Grönlands Regierung weist jede Annexion zurück.Steht die Welt vor einer neuen Phase der Machtpolitik? Setzen die USA künftig verstärkt auf militärische Stärke, um eigene Interessen durchzusetzen? Wie reagieren China und Russland auf dieses Vorgehen? Und wie geschlossen und handlungsfähig ist Europa in dieser Lage?Anke Plättner diskutiert mit:- Andrew Denison, US-amerikanischer Publizist und Politologe- Gesine Dornblüth, freie Journalistin, ehem. Moskau-Korrespondentin Deutschlandradio- Shi Ming, freier Journalist und China-Experte- Hubert Wetzel, Brüssel-Korrespondent, Süddeutsche ZeitungFotos finden Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6193468