Mit einem aktuellen Kursanstieg von bis zu +7,2% ist die TeamViewer-Aktie am Freitag der größte Gewinner im MDAX; aktuell steht sie bei 6,20 €. Nach einem drastischen Kursverfall seit Mai letzten Jahres könnte das die Trendwende sein. Was ist hier zu erwarten? Prognosewerte erreicht Aus einer Bekanntgabe am 9. Januar der Pro-forma-Zahlen ist ersichtlich, dass die Prognosewerte für das vergangene Geschäftsjahr erreicht wurden. Demnach sollte der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
