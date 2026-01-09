Die Bank of America hat ihre Einschätzung zu Coinbase deutlich angehoben. Das Institut stuft die Aktie der US-Kryptobörse nun mit "Buy" ein. Was auf den ersten Blick nach einer üblichen Rating-Änderung aussieht, hat durchaus Substanz. Denn Coinbase positioniert sich längst nicht mehr nur als reine Handelsplattform. Mehr als nur eine Kryptobörse Research-Analyst Craig Siegenthaler hebt mehrere Punkte hervor, die diese optimistische Sichtweise stützen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
