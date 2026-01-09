DJ US-Beschäftigung steigt im Dezember weniger als erwartet

DOW JONES--Die Beschäftigung in den USA ist im Dezember etwas weniger stark als erwartet gewachsen, wobei die Arbeitslosenquote sank. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 50.000. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs von 73.000 prognostiziert. Der vorläufig für November gemeldete Zuwachs von 64.000 wurde auf 56.000 revidiert und der für Oktober gemeldete Beschäftigungsrückgang um 105.000 auf 173.000.

Zusammengenommen war die Beschäftigtenzahl der beiden Vormonate damit um 76.000 niedriger als bisher angenommen. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,4 (November revidiert: 4,5) Prozent. Erwartet worden war ein Rückgang auf 4,5 Prozent. Basis war ein vorläufiger November-Wert von 4,6 Prozent.

Die Stundenlöhne erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 3,8 (3,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Prognostiziert worden waren Zuwachsraten von 0,3 und 3,6 Prozent. Die Erwerbsquote - das Verhältnis von Erwerbspersonen zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter - sank auf 62,5 (62,6) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 08:40 ET (13:40 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.