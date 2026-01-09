Der US-Arbeitsmarkt hat im Dezember weniger Dynamik gezeigt als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft entstanden 50.000 neue Stellen, prognostiziert waren 73.000. Gleichzeitig fiel die Arbeitslosenquote überraschend auf 4,4 Prozent nach 4,6 Prozent im November. Der Konsens lag bei 4,5 Prozent. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen im Monatsvergleich um 0,3 Prozent und lagen damit im Rahmen der Erwartungen.Der Novemberwert wurde auf 56.000 nach unten revidiert. Zudem wurde der Oktober-Rückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
