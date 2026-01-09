kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 41 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 63 %. In dieser Woche haben wir eine Analyse zu Venezuela veröffentlicht, einen Nachkauf getätigt, 4 Updates geliefert und ein Ziel erhöht. Letzteres hat sich als zu vorsichtig erwiesen, weshalb wir es heute direkt noch einmal erhöhen müssen. Außerdem streichen wir ein Limit und heben ein weiteres Ziel an. Betroffen sind unter anderem Chevron, Schlumberger, Halliburton., SK Hynix, Itochu, Trainline, Meta, GSK und Bayer. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der DAX hat seine relative Stärke aus dem Dezember auch in der ersten Woche des neuen Jahres fortgesetzt. Das neue Allzeithoch bei 25.217 Punkten und der Chartvergleich zeigt die Outperformance deutlich:Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im??wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!