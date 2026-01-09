Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 09
[09.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.01.26
|IE000LZC9NM0
|7,053,146.00
|USD
|0
|56,794,051.32
|8.0523
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.01.26
|IE000DOZYQJ7
|3,183,004.00
|EUR
|0
|17,948,795.03
|5.6389
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.01.26
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|369,556.90
|10.763
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.01.26
|IE000XIITCN5
|51,779.00
|GBP
|0
|418,927.93
|8.0907
