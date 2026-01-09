Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch das neue Jahr dürfte herausfordernd sein - das meint jedenfalls Arthur Brunner, der für die ICF Bank Anleihen handelt, mit Blick auf geopolitische Konflikte, Notenbankentscheidungen und Konjunkturschwäche, so die Deutsche Börse AG. "Das spannendste Thema 2026 dürfte aber wohl der Wechsel an der Spitze der US-Notenbank sein", erwarte er. Laut Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank werde das Thema Leitzinsentwicklung die Märkte "immer beschäftigen". "Außerdem ist mit weiteren Überraschungen von US-Präsident Trump zu rechnen", ergänze er. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
