Der japanische Autobauer Mazda bringt den gemeinsam mit seinem chinesischen Partner Changan entwickelten EZ-60 nach Europa und benennt ihn in CX-6e um. Die Preisliste für das Elektro-SUV beginnt in Deutschland bei 49.990 Euro. Der Mazda CX-6e stellt sozusagen das SUV-Pendant zu der vergangenes Jahr in Europa eingeführten E-Limousine Mazda 6e dar, die wiederum auf dem chinesischen Mazda EZ-6 basiert. Beide Modelle fußen auf Changans EPA-Plattform, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
