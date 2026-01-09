Die jüngsten Entwicklungen rund um Venezuela lenken den Blick der Märkte erneut auf einen Faktor, der lange als berechenbar galt: die globale Ölversorgung. Politische Eingriffe, Sanktionen und der Einfluss externer Mächte auf Förderländer zeigen, wie fragil bestehende Strukturen tatsächlich sind - und wie schnell sich Rahmenbedingungen für den Energiesektor verschieben können.Der neue Aktien-Report von André Fischer und Golo Thomas Kirchhoff greift diese Veränderungen auf und ordnet sie konsequent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär