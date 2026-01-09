Forscher:innen der Uni Stanford haben einen Polymerfilm entwickelt, der sich bei Kontakt mit Wasser in Farbe und Struktur verändern kann. Damit übertrifft das Material die Fähigkeiten anderer Ansätze. In Sekundenschnelle die Farbe und Struktur der Umgebung übernehmen - also unsichtbar werden -, diesen Trick beherrschen Tintenfische in Perfektion. Forscher:innen haben deshalb schon lange ein Auge auf dieses Talent geworfen und versuchen, es nachzuahmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
